E' ufficiale la lista dell'Europa League della Lazio: un solo cambio per la squadra di Baroni, out Pellegrini (come per la lista del campionato) e dentro Hysaj. Restano fuori anche i tre colpi di gennaio (Ibrahimovic, Belahyane e Provstgaard) visto che il club non poteva aggiungere giocatori senza sostituire quelli già presenti. Qui l'elenco completo

