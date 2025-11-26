Bologna, la conferenza di Italiano LIVE

Il Bologna vola in campionato, ma ha bisogno di punti per avvicinarsi alla qualificazione in Europa League. I rossoblù, dopo i pareggi con Friburgo e Brann, vogliono sbloccarsi al Dall'Ara contro il Salisburgo. La partita sarà in diretta giovedì 27 novembre alle 21 su Sky Sport Uno, SkySport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Vincenzo Italiano presenta il match in conferenza stampa
Sta per iniziare la conferenza stampa di Italiano
I convocati di Italiano per Bologna-Salisburgo
Più di qualche indisponibile per i rossoblù, che devono rinunciare a Cambiaghi, Rowe, Skorupski e Lykogiannis, oltre al già citato Freuler, escluso dalla lista per il lungo problema alla clavicola
La classifica di Europa League
Con soli 5 punti in 4 partite, la squadra di Italiano ha bisogno di una vittoria per consolidare il suo posto nelle prime 24
Sale la Roma, scende il Bologna: la classifica dell'Europa League
Un cambio nella lista Uefa del Bologna
Da questa partita i rossoblù potranno disporre in Europa dell'esterno Benjamin Dominguez, inserito al posto dell'infortunato Remo Freuler
Bologna, comunicato un cambio nella lista Uefa
Le parole di Gasperini
Bologna, ma anche Roma in campo. L'allenatore dei giallorossi ha già parlato alla vigilia della difficile partita contro il Midtjylland, capolista del girone unico a punteggio pieno dopo quattro giornate
Gasperini: 'Giocare in Europa ci fa pensare meno al Napoli'
Buongiorno a tutti. Tempo di Europa League per il Bologna, che ospita il Salisburgo in casa. Avviciniamoci all'inizio della conferenza stampa di Vincenzo Italiano, prevista per le 15