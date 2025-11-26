Bologna, la conferenza di Italiano LIVE

Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Bologna-Salisburgo, la conferenza di Italiano LIVE

live Europa League

Il Bologna vola in campionato, ma ha bisogno di punti per avvicinarsi alla qualificazione in Europa League. I rossoblù, dopo i pareggi con Friburgo e Brann, vogliono sbloccarsi al Dall'Ara contro il Salisburgo. La partita sarà in diretta giovedì 27 novembre alle 21 su Sky Sport Uno, SkySport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Vincenzo Italiano presenta il match in conferenza stampa

LIVE

Sta per iniziare la conferenza stampa di Italiano

I convocati di Italiano per Bologna-Salisburgo

Più di qualche indisponibile per i rossoblù, che devono rinunciare a Cambiaghi, Rowe, Skorupski e Lykogiannis, oltre al già citato Freuler, escluso dalla lista per il lungo problema alla clavicola

La classifica di Europa League

Con soli 5 punti in 4 partite, la squadra di Italiano ha bisogno di una vittoria per consolidare il suo posto nelle prime 24

Sale la Roma, scende il Bologna: la classifica dell'Europa League

Sale la Roma, scende il Bologna: la classifica dell'Europa League

Vai al contenuto

Un cambio nella lista Uefa del Bologna

Da questa partita i rossoblù potranno disporre in Europa dell'esterno Benjamin Dominguez, inserito al posto dell'infortunato Remo Freuler

Bologna, comunicato un cambio nella lista Uefa

Bologna, comunicato un cambio nella lista Uefa

Vai al contenuto

Dove vedere Bologna-Salisburgo

Partita in programma giovedì 27 novembre alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Le parole di Gasperini

Bologna, ma anche Roma in campo. L'allenatore dei giallorossi ha già parlato alla vigilia della difficile partita contro il Midtjylland, capolista del girone unico a punteggio pieno dopo quattro giornate

Gasperini: 'Giocare in Europa ci fa pensare meno al Napoli'

Gasperini: 'Giocare in Europa ci fa pensare meno al Napoli'

Vai al contenuto

Buongiorno a tutti. Tempo di Europa League per il Bologna, che ospita il Salisburgo in casa. Avviciniamoci all'inizio della conferenza stampa di Vincenzo Italiano, prevista per le 15

Europa League: Altre Notizie

Il calendario delle partite di Europa League

guida tv

Giovedì 27 novembre su Sky e in streaming su NOW, due le italiane in campo per l’Europa League,...

Bologna, la conferenza di Italiano LIVE

live Europa League

Il Bologna vola in campionato, ma ha bisogno di punti per avvicinarsi alla qualificazione in...

Gasperini: "L'Europa ci fa pensare meno al Napoli"

Europa League

L'allenatore giallorosso ha introdotto a Sky la sfida contro i danesi a punteggio pieno: "Sono...

Lista Uefa Bologna, Dominguez al posto di Freuler

Europa League

Il club rossoblù ha comunicato un cambio nella lista Uefa, con Benjamin Dominguez inserito al...

Gasp: "Siamo in crescita, Dovbyk? Gol arriveranno"

Europa League

L'allenatore della Roma commenta il successo di Ibrox contro i Rangers: "Non è semplice vincere...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE