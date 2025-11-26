Bologna, la conferenza di Italiano LIVE

Il Bologna vola in campionato, ma ha bisogno di punti per avvicinarsi alla qualificazione in Europa League. I rossoblù, dopo i pareggi con Friburgo e Brann, vogliono sbloccarsi al Dall'Ara contro il Salisburgo. La partita sarà in diretta giovedì 27 novembre alle 21 su Sky Sport Uno, SkySport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Vincenzo Italiano presenta il match in conferenza stampa