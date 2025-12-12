Europa League 2025-2026, le previsioni su playoff e gli accoppiamenti degli ottavi
Appuntamento a gennaio per gli ultimi 180 minuti della 'League Phase', ma il meccanismo dei playoff di Europa League permette già di ipotizzare quali sarebbero gli abbinamenti a oggi. Roma e Bologna si piazzano provvisoriamente tra le teste di serie ai playoff e scongiurano per ora il derby italiano per accedere alla fase a eliminazione diretta: dopo la 5^ giornata il rischio era concreto. Di seguito la proiezione per gli ottavi e la stima di quanti punti serviranno per qualificarsi
- Le prime 8 classificate del girone unico andranno direttamente agli ottavi di finale;
- Dalla 9^ alla 16^ vanno ai playoff come teste di serie;
- Dalla 17^ alla 24^ vanno ai playoff come non teste di serie;
- Dalla 25^ alla 36^ sono eliminate definitivamente dall'Europa (nessuna 'retrocessione' in un'altra coppa)
- I club teste di serie, a coppie, saranno sorteggiati contro i club non teste di serie (sempre a coppie), come segue: club 9 o 10 contro club 23 o 24, club 11 o 12 contro club 21 o 22, club 13 o 14 contro club 19 o 20, club 15 o 16 contro club 17 o 18.
- Le vincenti dei playoff sfidano le 8 squadre che si sono qualificate direttamente agli ottavi.
- qualificata direttamente agli ottavi
- qualificata direttamente agli ottavi
- qualificata direttamente agli ottavi
- qualificata direttamente agli ottavi
- qualificata direttamente agli ottavi
- qualificata direttamente agli ottavi
- qualificata direttamente agli ottavi
- qualificata direttamente agli ottavi
- 9) STOCCARDA
- 10) ROMA
- 11) NOTTINGHAM FOREST
- 12) FENERBAHCE
- 13) BOLOGNA
- 14) VIKTORIA PLZEN
- 15) PANATHINAIKOS
- 16) GENK
- 17) STELLA ROSSA
- 18) PAOK
- 19) CELTA VIGO
- 20) LILLE
- 21) YOUNG BOYS
- 22) BRANN
- 23) LUDOGORETS
- 24) CELTIC
- DINAMO ZAGABRIA
- BASILEA
- FCSB
- GO AHEAD EAGLES
- STURM GRAZ
- FEYENOORD
- SALISBURGO
- UTRECHT
- RANGERS
- MALMOE
- MACCABI TEL-AVIV
- NIZZA
- STOCCARDA contro LUDOGORETS o CELTIC
- ROMA contro LUDOGORETS o CELTIC
- NOTTINGHAM FOREST contro YOUNG BOYS o BRANN
- FENERBAHCE contro YOUNG BOYS o BRANN
- BOLOGNA contro CELTA VIGO o LILLE
- VIKTORIA PLZEN contro CELTA VIGO o LILLE
- PANATHINAIKOS contro STELLA ROSSA o PAOK
- GENK contro STELLA ROSSA o PAOK
- LIONE contro STELLA ROSSA/PAOK o PANATHINAIKOS/GENK
- MIDTJYLLAND contro STELLA ROSSA/PAOK o PANATHINAIKOS/GENK
- BRAGA contro LUDOGORETS/CELTIC o STOCCARDA/ROMA
- PORTO contro LUDOGORETS/CELTIC o STOCCARDA/ROMA
- FRIBURGO contro YOUNG BOYS/BRANN o NOTTINGHAM FOREST/FENERBAHCE
- FERENCVAROS contro YOUNG BOYS/BRANN o NOTTINGHAM FOREST/FENERBAHCE
- ASTON VILLA contro CELTA/LILLE o BOLOGNA/VIKTORIA PLZEN
- BETIS contro BRANN/FENERBAHCE o BOLOGNA/VIKTORIA PLZEN
- 10 punti per avere la certezza di entrare nelle prime 24 e qualificarsi ai playoff (ma potrebbero anche bastarne 9)
- Almeno 17 punti per qualificarsi direttamente agli ottavi (ma la quota potrebbe anche scendere a 16)
- 10 punti per andare ai playoff
- 14 punti per andare direttamente agli ottavi di finale