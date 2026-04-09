Ancora in corsa per tutti gli obiettivi stagionali, il Bayern Monaco continua a impressionare per l'enorme facilità in zona gol. Considerando tutte le competizioni 2025/26, la squadra di Kompany sfiora quota 150 gol dei quali 49 segnati da Kane. Quali sono le altre squadre più prolifiche in Europa? C'è un'italiana nella top 10. E il record storico risale a 14 anni fa: i tedeschi sono lontani 42 reti (dati Transfermarkt)

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