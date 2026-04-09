Le squadre con più gol fatti in Europa nella stagione 2025/2026. CLASSIFICA
Ancora in corsa per tutti gli obiettivi stagionali, il Bayern Monaco continua a impressionare per l'enorme facilità in zona gol. Considerando tutte le competizioni 2025/26, la squadra di Kompany sfiora quota 150 gol dei quali 49 segnati da Kane. Quali sono le altre squadre più prolifiche in Europa? C'è un'italiana nella top 10. E il record storico risale a 14 anni fa: i tedeschi sono lontani 42 reti (dati Transfermarkt)
- Gol totali nella stagione 2025/26: 89
- Partite: 51
- Gol totali nella stagione 2025/26: 95
- Partite: 48
- Gol totali nella stagione 2025/26: 96
- Partite: 45
- Gol totali nella stagione 2025/26: 103
- Partite: 50
- Gol totali nella stagione 2025/26: 103
- Partite: 47
- Gol totali nella stagione 2025/26: 104
- Partite: 44
- Gol totali nella stagione 2025/26: 108
- Partite: 52
- Gol totali nella stagione 2025/26: 109
- Partite: 50
- Gol totali nella stagione 2025/26: 127
- Partite: 47
- Gol totali nella stagione 2025/26: 148
- Partite: 44
La squadra di Kompany ha ancora tempo per iscriversi tra le squadre più prolifiche di sempre in una singola stagione...
- Barcellona 2011/12: 190 gol in 64 partite
- Manchester City 2018/19: 176 gol in 61 partite
- Psg 2024/25: 176 gol in 65 partite
- Real Madrid 2011/12: 175 gol in 58 partite
- Barcellona 2014/15: 175 gol in 60 partite
- Barcellona 2024/25: 174 gol in 60 partite
- Real Madrid 2016/17: 173 gol in 60 partite
- Barcellona 2015/16: 173 gol in 62 partite
- Psg 2017/18: 171 gol in 57 partite
- Barcellona 2016/17: 171 gol in 59 partite