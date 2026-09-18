Sono ben cinque i giocatori delle due italiane dell'Europa League nella formazione più valutata della competizione. Il valore totale di mercato (Transfermarkt) è di 555 milioni di euro. Presenti Pavlovic, Kalulu, Yildiz, Ramos e Woltemade. Chi altro c'è con loro?

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