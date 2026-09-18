Sono ben cinque i giocatori delle due italiane dell'Europa League nella formazione più valutata della competizione. Il valore totale di mercato (Transfermarkt) è di 555 milioni di euro. Presenti Pavlovic, Kalulu, Yildiz, Ramos e Woltemade. Chi altro c'è con loro?
LA CLASSIFICA DI EUROPA LEAGUE - GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT
- Squadra: Sunderland
- Valore di mercato: 28 milioni
- Squadra: Juventus
- Valore di mercato: 32 milioni
- Squadra: Milan
- Valore di mercato: 40 milioni
- Squadra: Bayer Leverkusen
- Valore di mercato: 45 milioni
- Squadra: Bournemouth
- Valore di mercato: 30 milioni
- Squadra: Crystal Palace
- Valore di mercato: 70 milioni
- Squadra: Bournemouth
- Valore di mercato: 60 milioni
- Squadra: Bournemouth
- Valore di mercato: 70 milioni
- Squadra: Juventus
- Valore di mercato: 75 milioni
- Squadra: Milan
- Valore di mercato: 50 milioni
- Squadra: Juventus
- Valore di mercato: 55 milioni