 Europa League 2026 2027, la top 11 dei giocatori più preziosi | Sky Sport
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Europa League 2026/27, la top 11 dei giocatori più preziosi

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Sono ben cinque i giocatori delle due italiane dell'Europa League nella formazione più valutata della competizione. Il valore totale di mercato (Transfermarkt) è di 555 milioni di euro. Presenti Pavlovic, Kalulu, Yildiz, Ramos e Woltemade. Chi altro c'è con loro?

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