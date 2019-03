La papera di Thibaut Courtois nella prima sfida delle qualificazioni a Euro2020 ha fatto il giro del mondo. Anche se (per fortuna) non è costata la sconfitta al Belgio, vittorioso in casa per 3-1 contro la Russia, la rivedibile giocata - Courtois si è lasciato sfuggire il pallone su in retropassaggio di Vertonghen, regalandolo poi all’attaccante avversario - non ha messo in buona luce il portiere, già criticato a Madrid per le sue prestazioni sottotono tra i pali del Real. A difendere il classe 1992 e a stemperare la tensione intorno a lui ci ha pensato Eden Hazard, che, all’indomani del match, ha voluto minimizzare l’accaduto: “Forse Courtois vede troppi miei video e ha provato a imitarmi - ha detto in modo ironico l’ex compagno di squadra al Chelsea - È normale, adesso sui social non si parlerà d’altro”. Hazard si è dunque schierato dalla parte del portiere e amico Courtois, protagonista di una stagione finora in chiaroscuro: 42 i gol subiti dal Real in 32 partite, solo in otto occasioni è riuscito a tenere la porta inviolata.