Un'epidemia influenzale ha colpito il ritiro della Polonia, alla vigilia del secondo impegno nel gruppo G della Nazionale guidata da Brzeczek, quello contro la Lettonia valido per le qualificazioni a Euro 2020. Un allarme che interessa anche Milan e Napoli, perché tra gli 8 giocatori contagiati da un virus ci sarebbero anche i bomber di Gattuso e Ancelotti. A comunicarlo è stato lo stesso commissario tecnico polacco nella conferenza stampa della vigilia della sfida con la Lettonia: l'allenatore ha comunicato che per questo motivo Bednarek e Bereszynski non sono stati convocati. Lo staff medico sta lavorando per cercare di arginare il problema, che potrebbe essere insorto a causa dell'aria condizionata dell'hotel in cui alloggia la nazionale polacca.