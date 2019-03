Dopo la vittoria sulla Finlandia, l’Italia è già proiettata al prossimo impegno contro il Liechtenstein, valevole per il secondo turno di qualificazione a Euro 2020. Di nuovo tutti in campo dunque. Si giocherà per tre giorni, dal 24 al 26 marzo. L’obiettivo è sempre lo stesso, strappare un pass per il primo Europeo itinerante, che si giocherà in dodici differenti paesi. La partita inaugurale allo stadio Olimpico di Roma, mentre le semifinali e la finale saranno a Wembley. Squadre suddivise in dieci gironi di qualificazione. La sfida al Portogallo campione in carica continua.

Quando e a quali orari si gioca il secondo turno delle qualificazioni agli Europei 2020?

Venticinque in totale le gare in programma. Dieci di queste verranno disputate nella giornata di domenica, sette lunedì e le restanti otto martedì. Le prime partite si terranno domenica 24 marzo quindi. Alle 15 in campo il Gruppo I con Kazakistan-Russia e il Gruppo E con Galles-Slovacchia. Poi alle 18 San Marino-Scozia, Israele-Austria e Ungheria-Croazia. Ad aprire il turno della sera ecco Cipro-Belgio, con entrambe le squadre al comando del Gruppo I dopo aver vinto i match di esordio. Seguono Slovenia-Macedonia e Olanda-Germania, vero big match di giornata. I padroni di casa sono reduci dallo spettacolare poker rifilato alla Bielorussia, mentre i tedeschi sono all’esordio assoluto nella competizione dopo il fallimento in Nations League. Contemporaneamente, per il Gruppo G, ecco Polonia-Lettonia, con Milik e compagni che in queste ore stanno facendo i conti con un virus che ha contagiato ben otto giocatori. Chiude il programma domenicale Irlanda del Nord-Bielorussia. La prima partita di lunedì si giocherà alle 18 e vedrà l’una contro l’altra Turchia e Moldavia. Poi di nuovo appuntamento alle 20:45 con Andorra-Albania (la prima senza Panucci), Montenegro-Inghilterra, con gli inglesi reduci dallo show dell’esordio contro la Repubblica Ceca, poi Lussemburgo-Ucraina e Portogallo-Serbia. CR7 è tornato in Nazionale ma senza colpire nella gara inaugurale contro l’Ucraina. Ci riproverà contro la Serbia degli italiani. In campo anche la Francia, che ospiterà l’Islanda. Entrambe le squadre in vetta con tre punti dopo i successi contro Moldavia e Andorra. Per i campioni del Mondo è dunque già il momento di scappare. Chiude Kosovo-Bulgaria del Gruppo A. Martedì si comincia alle 18 con Armenia-Finlandia. Poi, alle 20:45, la Spagna sarà ospite a Malta (entrambe le squadre vittoriose alla prima giornata). A seguire Bosnia ed Erzegovina-Grecia, Romania-Faer Oer, Svizzera-Daimarca e Italia-Liechtenstein. Nella gara di esordio è arrivata una sconfitta per i nostri prossimi avversari (0-2 in casa contro la Grecia). Chiudono Norvegia-Svezia e Irlanda-Georgia.

Il calendario del secondo turno delle qualificazioni agli Europei 2020

Domenica 24 marzo

Kazakistan-Russia (Girone I) domenica 24 marzo, ore 15

San Marino-Scozia (Girone I) domenica 24 marzo, ore 18

Cipro-Belgio (Girone I) domenica 24 marzo, ore 20:45

Galles-Slovacchia (Girone E) domenica 24 marzo, ore 15

Ungheria-Croazia (Girone E) domenica 24 marzo, ore 18

Israele-Austria (Girone G) domenica 24 marzo, ore 18

Slovenia-Macedonia (Girone G) domenica 24 marzo, ore 20:45

Polonia-Lettonia (Girone G) domenica 24 marzo, ore 20:45

Olanda-Germania (Gruppo C) domenica 24 marzo, ore 20:45

Irlanda del Nord-Bielorussia (Gruppo C) domenica 24 marzo, ore 20:45

Lunedì 25 marzo

Turchia-Moldavia (Gruppo H) lunedì 25 marzo, ore 18

Andorra-Albania (Gruppo H) lunedì 25 marzo, ore 20:45

Francia-Islanda (Gruppo H) lunedì 25 marzo, ore 20:45

Montenegro-Inghilterra (Gruppo A) lunedì 25 marzo, ore 20:45

Kosovo-Bulgaria (Gruppo A) lunedì 25 marzo, ore 20:45

Lussemburgo-Ucraina (Gruppo B) lunedì 25 marzo, ore 20:45

Portogallo-Serbia (Gruppo B) lunedì 25 marzo, ore 20:45

Martedì 26 marzo

Armenia-Finlandia (Gruppo J) martedì 26 marzo, ore 18

Italia-Liechtenstein (Gruppo J) martedì 26 marzo, ore 20:45

Bosnia Erzegovina-Grecia (Gruppo J) martedì 26 marzo, ore 20:45

Malta-Spagna (Gruppo F) martedì 26 marzo, ore 20:45

Romania-Far Oer (Gruppo F) martedì 26 marzo, ore 20:45

Norvegia-Svezia (Gruppo F) martedì 26 marzo, ore 20:45

Svizzera-Danimarca (Gruppo D) martedì 26 marzo, ore 20:45

Irlanda-Georgia (Gruppo D) martedì 26 marzo, ore 20:45