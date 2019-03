Non poteva essere migliore il debutto da titolare con la maglia azzurra per Moise Kean, diventato il primo 2000 a trovare il gol con la Nazionale: "Essere entrato nella storia azzurra è un motivo in più per continuare a lavorare, ci sono tanti traguardi davanti a me e ho l'obiettivo di raggiungerli. Volevo dimostrare di meritare la chance che mi ha dato Mancini"

