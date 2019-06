In vista degli impegni contro Kazakistan e Scozia (8 e 11 giugno), validi per le qualificazioni ai prossimi Europei, in casa Belgio ci si allena e ci si diverte. In particolare è una sessione di... ping-pong a scatenare l'euforia tra i Diavoli Rossi, gioia motivata dal fatto di aver battuto una leggenda della disciplina come Jean-Michel Saive, in visita nel ritiro della nazionale di Roberto Martinez.

Si gioca con la modalità "girotondo", che chiunque abbia impugnato una racchetta da ping-pong in un oratorio o in un villaggio turistico insieme agli amici conosce bene. Mertens e compagni girano attorno al tavolo, finché la schiacciata finale non condanna il campione, considerato il miglior giocatore di tennistavolo del Belgio e per anni primo nel ranking mondiale. Battuto Saive, esplode la festa, con Dries Mertens tra i più scatenati, come testimoniato dal video postato sui canali social della Federazione belga.