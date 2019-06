Grandi vittorie per Germania e Francia, non delude il Belgio. Bene anche la Slovacchia di Hamsik. La quarta giornata di qualificazioni a Euro2020 non regala grandi sorprese, ma piogge di gol su diversi campi. A partire da quello di Mainz, dove i tedeschi ne fanno addirittura 8 all'Estonia, che resta ultima nel girone a 0 punti ma vede la propria differenza reti devastata da Reus e compagni (un solo gol segnato in 4 gare, 12 subiti). La Germania, trascinata proprio da Reus e Gnabry (doppietta per entrambi) trova anche i gol di Goretzka, Gundogan (su rigore), Werner e Sané, per una partita senza storia già prima della mezz'ora (4-0). Tedeschi comunque secondi in classifica, a -3 dall'Irlanda del Nord (che ha vinto 1-0 sul campo della Bielorussia) ma con una partita in meno.

Poker per la Francia contro Andorra: apre Mbappé, al gol numero 100 in carriera (alla sua età Messi e Ronaldo non avevano segnato così tanto) poi Ben Yedder, Thauvin e Zouma; nel gruppo H vincono anche Islanda (2-1 alla Turchia con doppietta di Sigurdsson) e Albania (2-0 sulla Moldova), risultati che in classifica mandano in testa il terzetto Francia-Turchia-Islanda, tutte a 9 punti.

Vince ancora il Belgio, 3-0 alla Scozia trascinato dalla doppietta di Lukaku e dal gol in chiusura di De Bruyne, con i Diavoli Rossi imbattuti nel loro girone e inseguiti dalla Russia (1-0 contro Cipro). Vittorie anche per Ungheria (1-0 contro il Galles) e Kazakistan (4-0 a San Marino), manita della Slovacchia in Azerbaijan (1-5 il finale) con doppietta di Hamsik.

Nel girone dell'Italia la Finlandia batte 2-0 il Liechtenstein e ora è seconda in classifica a -3 dagli Azzurri; perde ancora la Grecia, battuta in casa 2-3 dall'Armenia, che la scavalca al terzo posto.