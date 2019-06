Nel posto giusto al momento giusto. È andata così per Masabi Watanabe, giovane ragazzo di Faenza che difficilmente dimenticherà gli Europei Under 21 che avranno inizio domenica 16 giugno in Italia. Masabi, infatti, si è reso protagonista a sorpresa di un episodio simpatico e del tutto particolare. Alla vigilia del match inaugurale che vedrà in campo l’Italia di Gigi Di Biagio contro la Spagna, il ragazzo si è trovato ad assistere alla conferenza stampa del CT spagnolo De La Fuente, il quale al momento di iniziare a parlare con i cronisti presenti si è accorto di un problema, la mancanza di un traduttore. Il giovane di Faenza non ci ha pensato due volte e – forte della conoscenza della lingua – si è offerto come volontario. Così è stato presentato al CT della Spagna, il quale gli ha stretto la mano e ha iniziato a rispondere alle domande. Alla fine della conferenza, particolarmente soddisfatto dal lavoro svolto dal ragazzo di Faenza, De La Fuente ha chiesto ai giornalisti presenti in conferenza un bell’applauso per Masabi Watanabe. Che difficilmente dimenticherà questi Europei Under 21.