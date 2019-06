È tanto, l’entusiasmo che c’è attorno all’Italia Under 21, impegnata negli Europei di categoria che si giocano proprio nel nostro paese. La gara d’esordio si è conclusa in trionfo, con il successo sulla Spagna col risultato di 3-1, in un Dall’Ara tutto esaurito con 30 mila spettatori. “Mi sembra di rivivere i Mondiali del 1990. Anche se questi ragazzi non erano ancora nati, io avverto la stessa voglia di appartenenza e di gioire che ha la gente. Il clima dell’altra sera è stato incredibile e mi ha lasciato senza parole. Ora però dobbiamo cavalcare l’onda” ha detto Gigi Di Biagio, commissario tecnico della Nazionale U21, alla vigilia della sfida con la Polonia. Il c.t. ha parlato così degli avversari: “Abbiamo dimostrato di essere una squadra con valori importanti, che ha saputo uscire fuori nel momento di difficoltà. Se pensiamo che questa partita sia semplice facciamo un errore madornale. Sarà una gara scorbutica, dove la differenza la farà l'intensità nel riconquistare la palla e nel cercare il gol. Se non perdiamo la cattiveria potremo fare un passo molto grande in avanti”. Sulle lamentele della Spagna, Di Biagio ha risposto così: “Non abbiamo picchiato, è stata una caduta di stile. La partita è stata normale e non capisco il senso di queste dichiarazioni”. Sul tema gli ha fatto eco Gianluca Mancini: “Loro stavano sempre per terra, abbiamo semplicemente giocato mettendo qualcosa in più come ci chiede il mister. Meglio che si lamentino loro e che vinciamo noi”.

Il caso Totti – Roma

Di Biagio, romano e calciatore della Roma dal 1995 al 1999, ha discusso anche della separazione tra Totti e la Roma: “Con Francesco già ne ho parlato, da fuori sembra che vogliano farsi del male. Non capisco perché succedano queste cose con Totti, con De Rossi e in altre situazioni. Anche perché Francesco mi sembrava coinvolto quando ne parlavamo giocando a paddle. Discutevamo dei direttori sportivi, dei giocatori e degli allenatori che avrebbe voluto portare a Roma, lo vedevo presente e pronto a cominciare un certo tipo di percorso. Mi dispiace per la Roma e i suoi tifosi, non so cosa sia successo”.