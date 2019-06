SPAGNA-BELGIO 2-1

7’ Olmo (S), 24’ Bornauw (B), 90' Fornals (S)



Spagna (4-4-1-1): Sivera; Aguirregabiria, Vallejo, Mere, Junior; Soler (46’ Fornals), Ceballos, Merino, Oyarzabal (61’ Pedraza); Olmo; Mayoral (70’ Mir).

Belgio (4-5-2): De Wolf; Cools, Faes, Bornauw, Cobbaut; Mangala (59’ Amuzu), Heynen (75' De Sart), Schrijvers, Bastien; Mbenza (70’ Leya), Lukebakio.

Allo scadere, la Spagna acciuffa tre punti fondamentali per il suo Europeo. La sfida di Reggio Emilia contro il Belgio la vince 2-1 la squadra di De La Fuente, che si riprende sul più bello e resta dunque ancora in corsa per il primo posto nel Girone A, che vede appaiate in vetta Italia e Polonia (giocheranno alle 21, ndr). Poteva essere un pari catastrofico quello di Reggio Emilia per Vallejo e compagni, che solo allo scadere sono riusciti a imporsi sulla squadra di Walem, a zero punti e ormai spacciata per la qualificazione alla fase successiva della competizione. A far esultare la Rojita è Pablo Fornals, entrato nel secondo tempo e capace di abbattere la resistenza di De Wolf solo al 90’, grazie a un tiro all’angolino da fuori area. Grande sofferenza per gli spagnoli, che pure erano passati subito in vantaggio al 7’ di gara, quando, di sinistro, Olmo era riuscito a sbloccare immediatamente il match. Il gol, in un momento di totale controllo della partita, del Belgio al 25’ ha però mischiato nuovamente le carte in tavola: è bastato il tap-in di Bornauw per far piombare la Spagna in una vera e propria crisi, risolta poi all’ultimo. Tra le occasioni più clamorose la traversa colpita da Ceballos al 53’. A salvare il Belgio, almeno fino al 90’, l’ottima prestazione del portiere classe 1996 De Wolf, protagonista in più situazioni nel salvare la propria porta dagli attacchi della nazionale iberica. Ultimi minuti di affanno, che hanno permesso però alla squadra del Ct De La Fuente di festeggiare: la Spagna sale a tre punti e continua a sperare.