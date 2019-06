Brutte notizie dall'infermeria per l'Italia Under 21, che in vista dell'ultima sfida del gruppo A degli Europei contro il Belgio dovrà rinunciare a Riccardo Orsolini. L'esterno del Bologna si è procurato una sub-lussazione alla spalla sinistra durante il match contro la Polonia; Orsolini è uscito malconcio e dolorante dagli spogliatoi del Dall'Ara e nonostante oggi il dolore sia diminuito e lui sia disposto a sopportarlo pur di scendere in campo contro il Belgio, la sua assenza è pressoché sicura. Il medico della Nazionale ha infatti invitato alla cautela: il giocatore verrà valutato giorno dopo giorno, con la speranza di recuperarlo per un'eventuale semifinale.

Out anche Zaniolo



L'assenza di Orsolini si somma a quella di Zaniolo, squalificato dopo le due ammonizioni rimediate contro Spagna e Polonia: Di Biagio avrà dunque a disposizione - nel reparto avanzato - soltanto Kean, Cutrone, Chiesa e Bonazzoli. Da capire quali scelte farà il Ct, considerando anche le condizioni fisiche e il poco tempo per recuperare tra una partita e l'altra. Gli azzurrini che hanno giocato contro la Polonia hanno svolto un lavoro differenziato, mentre gli altri si sono allenati regolarmente con tanto di partitella. Italia-Belgio si giocherà sabato 22 giugno alle 21:00, al Mapei Stadium di Reggio Emilia.