Caso rientrato, anche se ancora non completamente chiuso. Moise Kean e Nicolò Zaniolo, esclusi da Di Biagio nel match vinto per 3-1 dall’Under 21 contro il Belgio (il romanista era comunque squalificato), hanno chiesto scusa nel corso di una riunione in cui era presente anche il Ct Di Biagio. In giornata un nuovo chiarimento: sia Kean che Zaniolo restano in gruppo, resta da capire cosa accadrà se l’avventura degli azzurrini nell’Europeo U21 proseguirà, con il Ct italiano che sta valutando il da farsi. Al momento dunque la punizione continua, ma intanto i due ragazzi restano in gruppo.

Kean e Zaniolo restano in gruppo

I due giocatori, ricordiamo, sono stati protagonisti di qualche ritardo di troppo negli scorsi giorni,l’ultimo prima della sfida con il Belgio al momento del risveglio muscolare in albergo: Kean e Zaniolo sono arrivati fuori tempo massimo. Di Biagio, come ammesso nel post partita, ha deciso il provvedimento: l’esclusione dei due calciatori, con Kean che sarebbe dovuto partire titolare, mentre Zaniolo era comunque squalificato. Una scelta presa per preservare il gruppo e le regole interne vigenti nell'ambiente azzurro.

L'attesa del gruppo azzurro

Dopo la gara giocata e vinta per 3-1 al Mapei Stadium contro il Belgio, successo che ha permesso all’Italia di salire al secondo posto nel girone alle spalle della Spagna, il gruppo azzurro è rientrato a Bologna: i giocatori avranno una mezza giornata di riposo insieme alle famiglie. Italia che è in attesa dei risultati del Girone B e C per capire se può rientrare come miglior seconda nel novero delle 4 semifinaliste. In caso di verdetto favorevole dalle gare di questa sera, l’Italia nella giornata di lunedì tornerà a lavorare sul campo.