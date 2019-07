Continua la scia dei trionfi delle nazionali giovanili spagnole. Dopo essersi aggiudicati l’Europeo Under 21 (giocato in Italia), la Spagna ha conquistato anche quello Under 19 disputatosi in Armenia. In finale a farne le spese è stato il Portogallo, nel classico derby della penisola iberica. Decisivo Ferran Torres, attaccante classe 2000 del Valencia, autore della doppietta che ha sancito il risultato finale di 2-0 in favore degli spagnoli con un gol per tempo. La Seleccion si è aggiudicata per otto volte il Campionato europeo Under-19: 2002, 2004, 2006, 2007, 2011, 2012, 2015 a cui si aggiunge quello appena ottenuto.

Il tabellino

Portogallo U19 – Spagna U19 0-2

34’ e 51’ Torres

Portogallo U19 (4-3-3): Biai; Costinha, Loureiro, Cardoso, Tavares; Ferreira, Machado, Vieira; Joao Mario, Ramos, Correia. C.t. Filipe Ramos.

Spagna U19 (4-3-3): Tenas; V. Gomez, Garcia, Guilamon, Miranda; Moha, Blanco, S. Gomez; Torres, Ruiz, Salvatierra. C.t. Luis De La Fuente.