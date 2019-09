Un'altra gara tutta da vivere è Irlanda-Svizzera nel Girone D: padroni di casa in testa (10 punti in 4 partite), gli ospiti rincorrono (una vittoria e un pareggio in due partite). Al secondo posto c'è la Danimarca (5 punti in 3 gare) che fa visita a Gibilterra ultima in classifica a zero punti dopo tre partite