Non solo la spettacolare Germania-Olanda: nella serata europea altre otto partite. Vince il Belgio contro San Marino, Mertens in gol. La Croazia travolge la Slovacchia di Hamsik, sconfitta la Polonia in Slovenia. Ok la Russia in Scozia: risultati, marcatori e classifiche

LE CLASSIFICHE DEI GIRONI

DAL 20 SETTEMBRE DAZN1 SUL CANALE 209 DI SKY

LE NEWS DI SKY SPORT SU WHATSAPP