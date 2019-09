Croazia (due volte), Galles, Inghilterra, Norvegia, Isole Faroe, Svezia e - per ultima - la Romania. Otto gol nelle ultime nove partite giocate con la maglia della Spagna. Sergio Ramos è all'ennesimo record di una carriera incredibile, che lo ha visto consacrarsi in difesa ma che, allo stesso tempo, lo farà passare alla storia per essere uno dei più grandi goleador delle Furie Rosse. Con l'ultima rete segnata, quella alla Romania nella quinta giornata di qualificazioni a Euro 2020, il capitano del Real Madrid è entrato nella top ten dei marcatori all-time della sua Nazionale. 21 gol il bottino, nemmeno fosse un attaccante. Raggiunto Michel e messi nel mirino Julio Salinas (22) e Alfredo Di Stefano (23). E non è finita qui, perché in questo momento Sergio Ramos è ad una sola gara dal record assoluto di presenze con la Spagna, che appartiene a Casillas (167). Insomma, c'è eccome il suo zampino nella marcia trionfale della Roja, che viaggia spedita a punteggio pieno in vetta alla classifica del suo gruppo a quota 15 punti, a cinque lunghezze di vantaggio dalla Svezia seconda.

Passarella nel mirino

Ma si sa, uno come Sergio Ramos non è mai sazio. 33 anni, in carriera ha vinto tutto. Sta battendo record su record, come quello dei rigori (dal dischetto è praticamente infallibile, 14 su 14 fra Real e Spagna). Ma c'è ancora un altro primato nel mirino, perché vuole diventare il difensore più prolifico di sempre con la maglia di una Nazionale. Il primato per il momento è detenuto dal mitico Daniel Passarella, che tra il 1975 ed il 1986 è stato capace di segnare 22 goal in 70 presenze con l’Argentina. Sergio Ramos è distante una sola rete e, visto le medie alle quali viaggia, c’è da credere che presto ci sarà il sorpasso.