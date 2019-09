Sesta giornata di qualificazioni per i prossimi Europei in vista, per le nazionali. L’Italia sarà impegnata in Finlandia per blindare il primo posto nel girone e garantirsi la partecipazione al torneo del 2020. Nel girone degli Azzurri si sfidano Armenia – Bosnia e Grecia – Liechenstein, gare che saranno disputate domenica 8 settembre. Nessun big match in programma né lunedì né martedì, ultimi due giorni in cui le selezioni nazionali saranno impegnate, prima che i campionati riprendano. Di seguito, il programma del sesto turno delle qualificazioni.

Qualificazioni Euro 2020, il calendario

Domenica 8 settembre

Armenia – Bosnia, ore 15 (gir. J)

Svizzera – Gibilterra, ore 18 (gir. D)

Georgia – Danimarca, ore 18 (gir. D)

Romania – Malta, ore 18 (gir. F)

Spagna – Isole Far Oer, ore 20:45 (gir. F)

Svezia – Norvegia, ore 20:45 (gir. F)

Grecia – Liechtenstein, ore 20:45 (gir. J)

Finlandia – Italia, ore 20:45 (gir. J)

Lunedì 9 settembre

Azerbaigian – Croazia, ore 18 (gir. E)

Irlanda del Nord – Germania, ore 20:45 (gir. C)

Scozia – Belgio, ore 20:45 (gir. I)

Ungheria – Slovacchia, ore 20:45 (gir. E)

Estonia – Olanda, ore 20:45 (gir. C)

Slovenia – Israele, ore 20:45 (gir. G)

Polonia – Austria, ore 20:45 (gir. G)

Lettonia – Macedonia, ore 20:45 (gir. G)

San Marino – Cipro, ore 20:45 (gir. I)

Russia – Kazakistan, ore 20:45 (gir. I)

Martedì 10 settembre

Francia – Andorra, ore 20:45 (gir. H)

Lituania – Portogallo, ore 20:45 (gir. B)

Albania – Islanda, ore 20:45 (gir. H)

Inghilterra – Kosovo, ore 20:45 (gir. A)

Lussemburgo – Serbia, ore 20:45 (gir. B)

Moldavia – Turchia, ore 20:45 (gir. H)

Montenegro – Repubblica Ceca, ore 20:45 (gir. A)