La strada per Euro 2020 si sta dimostrando più tortuosa del previsto per la Francia, che è sì prima nel proprio girone ma che non può tuttavia tirare i remi in barca. La squadra di Deschamps, nonostante i quattro successi su cinque gare giocate, non riesce a staccare Turchia e Islanda, a quota 12 punti come i Blues. Per questo è stata fondamentale la vittoria sull'Albania, piegata per 4-1 allo Stade de France. Unica nota negativa il rigore sbagliato da Griezmann, che al 37' del primo tempo - quando Coman e Giroud avevano già fissato il punteggio sul 2-0 - ha centrato in pieno la traversa. Primo penalty sbagliato in assoluto con la maglia della Nazionale, un errore che ha un colpevole in carne e ossa. Si tratta della moglie del'attaccante del Barcellona, la bella Erika Choperena: "E' stata colpa sua perché non stava guardando la partita", ha spiegato nell'intervista post gara il Petit Diable. Non sono mancate le risate, anche se poi Griezmann è tornato subito serio affermando come non sia possibile segnare sempre e come non resti che lavorare per migliorare ancora.

L'avvio di stagione di Griezmann

L'ultimo rigore sbagliato da Griezmann risaliva alla stagione 2016-2017, 21esima giornata di Liga. Dall'altra parte il Leganes, che poi crollò per 2-0 sotto i colpi di Fernando Torres. Da quel momento il classe 1991 è stato pressochè infallibile, segnandone 14 su 14. Infine l'errore davanti a Strakosha, che comunque non ha potuto evitare il poker della Francia. Per Griezmann, alle prese con l'inizio della sua nuova sfida a Barcellona, ha segnato due gol nelle prime tre giornate di Liga (doppietta al Betis). Con i Blues (29 reti in 72 partite) il gol manca dallo scorso giugno, dall'amichevole contro la Bolivia.