Campionati in pausa per lasciare spazio agli impegni delle nazionali che scenderanno in campo per la settima giornata di qualificazione al prossimo campionato Europeo. Impegno importante per gli azzurri di Roberto Mancini, che in questo turno affronteranno la Grecia nella gara che si giocherà sabato sera alle 20.45 allo stadio Olimpico di Roma. Italia prima nel girone J a punteggio pieno dopo 6 giornate e a caccia di quel successo che avvicinerebbe ancora di più gli azzurri al traguardo qualificazione. Questo il programma completo della settima giornata di qualificazione a Euro 2020.

Qualificazioni Euro 2020: il calendario della 7^ giornata

Giovedì 10 ottobre

Kazakistan-Cipro, ore 16.00 (Girone I)

Bielorussia-Estonia, ore 18.00 (Girone C)

Austria-Israele, ore 20.45 (Girone G)

Lettonia-Polonia, ore 20.45 (Girone G)

Macedonia-Slovenia, ore 20.45 (Girone G)

Belgio-San Marino, ore 20.45 (Girone I)

Russia-Scozia, ore 20.45 (Girone I)

Croazia-Ungheria, ore 20.45 (Girone E)

Slovacchia-Galles, ore 20.45 (Girone E)

Olanda-Irlanda del Nord, ore 20.45 (Girone C)

Venerdì 11 ottobre

Andorra-Moldavia, ore 20.45 (Girone H)

Islanda-Francia, ore 20.45 (Girone H)

Turchia-Albania, ore 20.45 (Girone H)

Montenegro-Bulgaria, ore 20.45 (Girone A)

Repubblica Ceca-Inghilterra, ore 20.45 (Girone A)

Portogallo-Lussembrugo, ore 20.45 (Girone B)

Ucraina-Lituania, ore 20.45 (Girone B)

Sabato 12 ottobre