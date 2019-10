Qualificazioni Europei 2020, i risultati dell'8^ giornata: Ucraina qualificata

Cristiano Ronaldo trova la rete numero 700 in carriera tra club e nazionale, ma il suo Portogallo va ko contro l'Ucraina di Shevchenko, ora aritmeticamente qualificata a Euro 2020. Nel gruppo B si rifà sotto la Serbia, a -1 dai portoghesi. Nel gruppo A Inghilterra a valanga 6-0 sulla Bulgaria, in una partita segnata anche dai tanti cori razzisti dei tifosi di casa verso gli inglesi. Vittoria anche del Kosovo. Pari 1-1 tra Francia e Turchia, ancora prime nel girone H a +4 sull'Islanda

Gruppo A

L'Inghilterra dilaga contro la Bulgaria ma la vittoria non basta per l'aritmetica qualificazione. Vince infatti anche il Kosovo, che si porta a quota 11 al terzo posto del girone, a -1 dalla Repubblica Ceca seconda. Tutto ancora apertissimo a due giornate dal termine, coi kosovari che se la vedranno prima con Repubblica Ceca, e dunque con l'Inghilterra nelle ultime partite di metà novembre. In Bulgaria, partita interrotta più volte per i continui cori razzisti verso i giocatori inglesi.

La classifica: Inghilterra 15, Repubblica Ceca 12, Kosovo 11, Montenegro 3, Bulgaria 3

BULGARIA-INGHILTERRA 0-6

7' Rashford, 20' e 32' Barkley, 45'+5 e 69' Sterling, 85' Kane

BULGARIA (4-1-4-1): Iliev; Pahos, Terziev, Hadzhiev, Zanev; Despodov; Popov, Sarmov (48' Kraev), Kostadinov, Wanderson (76' Malinov); Isa (68' Ivanov). Ct: Balakov

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Trippier, Mings, Maguire, Chilwell; Henderson, Barkley (73' Mount), Winks; Rashford (76' Wilson), Kane, Sterling (73' Sancho). Ct: Southgate

Ammoniti: Henderson (I)

KOSOVO-MONTENEGRO 2-0

11' Rrhamani, 35' Muriqi

KOSOVO (4-2-3-1): Muric; Vojvoda (89' Zhegrova), Rrahmani, Aliti, Kololli; Shala (82' Rashkaj), V. Berisha; Hadergjonaj, Celina (90'+3 Hasani), Rashica; Muriqi. Ct: Challandes

MONTENEGRO (4-2-3-1): Petkovic (15' Mijatovic); Marusic, Lagator, Simic, Bulatovic; Scekic, Vukcevic; Boljevic, Kosovic (46' Beqiraj), Jovovic (74' Jankovic); Mugosa. Ct: Hadzibegic

Ammoniti: Jovovic (M), Muriqi (K), Scekic (M), Vukcevic (M), Vojvoda (K), Jankovic (M), Kololli (K)

Gruppo B

Unico verdetto in tema di aritmetica qualificazione è quello dell'Ucraina, che batte il Portogallo e stacca con un turno di anticipo il pass per Euro 2020. Portoghesi che vedono alle loro spalle avvicinarsi la Serbia, soltanto a -1 con due partite ancora da giocare. CR7 e soci (a cui mancano le sfide con Lituania e Lussemburgo) sono però forti del vantaggio con la Serbia negli scontri diretti.

La classifica: Ucraina 19, Portogallo 11, Serbia 10, Lussemburgo 4, Lituania 1

LITUANIA-SERBIA 1-2

49' e 53' Mitrovic (S), 79' Kazlauskas (L)

LITUANIA (4-3-2-1): Cerniauskas; Baravykas, Klimavicius, Girdvainis, Mikoliunas; Golubickas (73' Kazlauskas), Simkus, Vorobjovas; Verbickas (56' Zulpa), Lasickas; Matulevicius (65' Laukzemis). Ct: Urbonas

SERBIA (4-2-3-1): Dmitrovic; Miletic, Milenkovic, Kolarov, Mladenovic; Maksimovic, Milivojevic (73' Lukic); Kostic (46' Gacinovic), Ljajic (85' Gudelj), Radonjic; Mitrovic. Ct: Tumbakovic

Ammoniti: Ljajic (S), Laukzemis (L), Kazlausks (L)



UCRAINA-PORTOGALLO 2-1

6' Yaremchuk (U), 27' Yarmolenko (U), 73' rig. Ronaldo (P)

UCRAINA (4-1-4-1): Pyatov; Karavaev, Kryvtsov, Matviyenko, Mykolenko (90'+4 Plastun); Stapanenko; Yarmolenko, Zinchenko, Malinovskyi, Marlos (63' Konoplyanka); Yaremchuk (73' Kovalenko). All. Shevchenko

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Semedo, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro; Joao Moutinho (56' Bruno Fernandes), Joao Mario (68' Bruma), Danilo; Ronaldo, Bernardo Silva, Guedes (46' Joao Felix). All. Santos

Ammoniti: Stepanenko (U), Pepe (P), Yarmolenko (U), Ruben Dias (P), Zinchenko (U), Kovalenko (U)

Espulsi: Stepanenko (U)

Gruppo H

Tutto aperto anche nel girone H, dove Francia e Turchia non vanno oltre il pareggio 1-1. Alle loro spalle vince l'Islanda, che si porta a -4 con ancora due partite da giocare. Un vantaggio decisamente importante ma che non mette le due nazionali ancora al sicuro. Vittoria per 4-0 anche dell'Albania di Edi Reja.

La classifica: Turchia 19, Francia 19, Islanda 15, Albania 12, Andorra 3, Moldavia 3

FRANCIA-TURCHIA 1-1

76' Giroud (F), 81' Ayhan (T)

FRANCIA (4-3-3): Mandanda; Pavard, Varane, Lenglet, Hernandez; Tolisso, M. Sissoko, Matuidi (76' Lemar); Coman (87' Ikoné), Ben Yedder (72' Giroud), Griezmann. Ct: Deschamps

TURCHIA (4-3-3): Gunok; Celik (53' Ayhan), Soyuncu, Demiral, Meras; Tufan (81' Tosun), Tekdemir, Yokuslu (46' Calhanoglu); Kahveci, Yilmaz, Karaman. Ct: Günes

Ammoniti: Hernandez (F), Griezmann (F), Tosun (T), Kahveci (T), Karaman (T)



ISLANDA-ANDORRA 2-0

38' A. Sigurdsson, 65' Sigthorsson

ISLANDA (4-4-2): Halldorsson; Palsson, R. Sigurdsson (68' Ingason), Fjoluson, A. Skulason; A. Sigurdsson, G. Sigurdsson, Bjarnason (70' Hallfredsson), Traustason; Finnbogason (64' Bodvarsson), Sigthorsson. Ct: Hamren

ANDORRA (4-4-2): Gomes; Rodriguez, Lima, Llovera, San Nicolas; Martinez (80' Garcia), Rebes, Vales, Cervos; Alaez (87' Gomez), Vieira (60' R. Fernandez). Ct: Koldo

Ammoniti: Lima (A), Palsson (I), Rebes (A)

Note: rigore sbagliato da G. Sigurdsson (I) al 73'

MOLDAVIA-ALBANIA 0-4

22' Cikalleshi, 34' Bare, 40' Trashi, 90'+1 Manaj

MOLDAVIA (4-3-3): Koselev; Mudrac (31' Rozgoniuc), Prepelita, Posmac, Graur; Reabciuk, Ionita, Anton; Cebotaru, Sidorenco (80' Sandu), Suvorov (60' Boiciuc). Ct: Altman

ALBANIA (4-3-3): Strakosha; Veseli, Dermaku, Djimsiti, Ismajli (89' Kambulla); Abrashi, Gjasula, Trashi; Bare (89' Selahi), Manaj; Cikalleshi (76' Roshi). Ct: Reja

Ammoniti: Mudrac (M), Graur (M), Bare (A), Cikalleshi (A), Cebotaru (M), Reabciuk (M), Prepelita (M), Gjasula (A)