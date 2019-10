Nel girone A scontro diretto tra Repubblica Ceca e Inghilterra: i padroni di casa provano ad agganciare la Nazionale di Southgate in testa; nell'altra gara del girone il Montenegro ospita la Bulgaria. Nel gruppo B il Portogallo di Cristiano Ronaldo, impegnato contro il Lussemburgo, insegue in classifica l'Ucraina: la Nazionale di Shevchenko se la vedrà con la Lituania. Nel girone H scontro a distanza tra Francia e Turchia, appaiate in vetta: i campioni del mondo in carica giocheranno in trasferta con l'Islanda, i turchi ospiteranno l'Albania di Reja. Chiude il programma Andorra-Moldavia

QUALIFICAZIONI EURO 2020, I RISULTATI DI GIOVEDÌ

LE CLASSIFICHE DI TUTTI I GIRONI

DAZN1 SUL CANALE 209 DI SKY: LA GUIDA