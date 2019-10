Dopo i gravi episodi di razzismo dello scorso 14 ottobre, durante la partita di Sofia contro l'Inghilterra, arrivano le sanzioni per la Federazione bulgara. La Commissione Disciplinare della UEFA ha disposto due partite a porte chiude, l'obbligo di divulgare il messaggio "No al razzismo" e due multe per un totale di 85.000 euro

Tra saluti nazisti, "buu" e lancio d'oggetti, in Bulgaria-Inghilterra era successo di tutto lo scorso 14 ottobre: la partita, valevole per qualificazioni europee, era stata sospesa due volte per pei terminare con il risultato di 0-6. Prima del match anche decesso di un 32enne tifoso inglese in circostanze ancora da chiarire. L’UEFA, che aveva ufficializzato l’apertura di procedimenti disciplinari a seguito del match, ha preso la sua decisione attraverso la Commissione Disciplinare, Etica e di controllo:



1. A causa del comportamento razzista dei suoi tifosi, la Federazione bulgara giocherà le prossime 2 partite (competizioni UEFA) a porte chiuse.



2. Nelle prossime 2 partite in competizioni UEFA che giocherà in casa, la Federazione bulgara dovrà esporre uno striscione con la scritta "NO TO RACISM", con il logo della stessa UEFA.

3. Multa alla federazione bulgara di 75.000 euro per comportamento razzista dei suoi tifosi e il lancio di oggetti.

4. Multa alla Federazione bulgara di 10.000 euro per i fischi durante l'esecuzione dell'inno nazionale.

Ricordiamo che il primo ministro della Bulgaria aveva chiesto le immediate dimissioni del n.1 della Federcalcio bulgara dopo la partita. E Borislav Mihaylov, presidente della Federcalcio bulgara, aveva poi lasciato l'incarico. Successivamente la stessa scelta è stata fatta dal CT Krasimir Balakov.