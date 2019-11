Protagonisti nei giorni scorsi di un "accesissimo" diverbio in allenamento costato a Sterling l’esclusione dalla gara di qualificazione agli Europei contro il Montenegro, l’attaccante del Manchester City e il difensore del Liverpool Joe Gomez tornano nuovamente al centro delle cronache. Questa volta, però, niente risse né polemiche, anzi… Entrato in campo al 70’ della sfida di Wembley che ha visto l’Inghilterra battere per 7-0 il Montenegro ottenendo aritmeticamente il pass a Euro 2020, il difensore del Liverpool è stato bersagliato dai fischi dei tifosi presenti sugli spalti. Una macchia in una serata di festa che ha scatenato la reazione via social di Sterling, che ha preso le difese del compagno di nazionale: "A tutti i tifosi dell’Inghilterra, volevo lasciarmi tutto alle spalle, ma questa sera mi ritrovo a doverne parlare ancora: è stato difficile per me vedere il mio compagno di squadra fischiato per colpa mia. Joe non ha fatto nulla di sbagliato e per me vedere qualcuno che tiene la testa bassa e lavora sodo, specialmente in una settimana difficile per lui, venir fischiato quando entra in campo è sbagliato. Ho preso piena responsabilità dell'accaduto e accettato le conseguenze. Sentivo di doverlo dire", il messaggio di Sterling via Twitter.