L'attaccante della Vibonese (Serie C italiana) ha realizzato una rete storica nella sconfitta per 3-1 contro il Kazakistan: San Marino non segnava da oltre due anni, in casa addirittura da 73 mesi

Un sorriso per dimenticare l’ennesima sconfitta: perché nonostante il ko per 3-1 contro il Kazakistan nella gara valida per le qualificazioni al prossimo campionato Europeo, il San Marino (ultimo nel girone I con zero punti dopo 9 partite) è tornato a gioire per aver segnato un gol dopo oltre due anni, precisamente dopo 803 giorni. L’ultima rete messa a segno risaliva al 4 settembre 2017 nel 5-1 subìto dall'Azerbaijan. Autore della marcatura (al minuto 77) è stato Filippo Berardi, attaccante esterno classe 1997 con un passato nelle giovanili del Torino e dalla scorsa estate di proprietà della Vibonese, squadra che milita nel campionato di Serie C girone C. Un gol, quello segnato da Berardi, che assume una valenza storica per San Marino che non riusciva a segnare una rete in partite casalinghe da ben 73 mesi, esattamente dal 10 settembre del 2013. Numeri che risaltano ancora di più "l'impresa" del calciatore della Vibonese. Ora il prossimo ste per la nazionale oggi allenata da Varrella, ovvero riuscire a ottenere una nuova vittoria bissando così l’unico successo ottenuto fino a oggi dalla nazionale sanmarinese (contro il Liechtenstein in amichevole il 28 aprile del 2014).

Filippo Berardi, gol di San Marino dopo 2 anni: chi è

Il suo trasferimento alla Vibonese stava per sfumare causa problemi di… linea telefonica. Da una parte il ds della società calabrese, Simone Lo Schiavo, dall’altra quello del Torino Bava: 15 agosto 2019, i granata impegnati in Bielorussia contro lo Shakhtyor nei preliminari di Europa League, i due dirigenti faticano a mettersi in contatto causa segnale telefonico troppo basso. Alla fine, però, riescono a sentirsi. Affare – che andava avanti da 20 giorni – fatto e Filippo Berardi si trasferisce alla Vibonese. Dopo i prestiti a Juve Stabia e Monopoli, la società calabrese (su insistenza proprio del ds Lo Schiavo) lo acquista a titolo definitivo: contratto fino al 2021 e scelta che fino a questo momento ha dato i suoi frutti. Perché Berardi, punto fermo della formazione allenata da Modica, è uno dei grandi protagonisti di questo avvio di stagione della Vibonese (miglior attacco del campionato con 29 gol insieme alla Reggina): 4 assist e 3 rigori procurati, in attesa del primo gol. Per adesso si accontenterà di quello storico realizzato con San Marino.