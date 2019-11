Sorteggio spareggi Euro 2020: tutto quello che c'è da sapere

Sono 20 le nazionali già qualificate per la fase finale di Euro 2020, in programma dal 12 giugno al 12 luglio in 12 città (tra le quali Roma). L'Italia giocherà la partita inaugurale allo stadio Olimpico. Il 30 novembre ci sarà il sorteggio dei 6 gironi. Le ultime 4 nazionali verranno invece determinate dai playoff di Nations League. Il 22 novembre saranno decisi tramite sorteggio i quattro gruppi degli spareggi per gli ultimi quattro posti in palio. Le semifinali dei playoff si giocheranno il 26 marzo, mentre le finali il 31 marzo. La squadra classificata più in alto in ogni Lega giocherà in casa contro la quarta classificata, con le nazionali classificate seconda e terza che si sfideranno nell'altra semifinale (in casa della seconda). Un sorteggio determinerà invece la sede della finale di ciascun playoff.

La composizione dei gruppi degli spareggi

Questi playoff sono stati creati in modo che le 16 vincitrici dei gironi di Nations League abbiano assicurato un posto agli spareggi, con ogni Lega che ha un proprio percorso negli spareggi. L'esatta composizione dipende dal rendimento nelle qualificazioni europee. Ma in realtà, per esempio, delle 12 squadre della Serie A al momento solamente l’Islanda non si è qualificata per la fase finale attraverso i classici gironi di qualificazione appena terminati. Nel playoff A insieme all'Islanda ci saranno tre squadre tra Bulgaria, Israele, Ungheria e Romania (un sorteggio stabilirà quale invece giocherà nel playoff C). Nel playoff B insieme alla Bosnia ci saranno Slovacchia, Irlanda e Irlanda del Nord. Nel playoff C in campo Scozia, Norvegia, Serbia e come detto in precedenza una tra Bulgaria, Israele, Ungheria e Romania. Il gruppo della Serie D è certo: Georgia, Macedonia del Nord, Kosovo e Bielorussia si sfideranno per conquistare un posto alla fase finale di Euro 2020.

Gruppo Playoff A: Islanda, tre fra Bulgaria/Israele/Ungheria/Romania*

Gruppo Playoff B: Bosnia, Slovacchia, Irlanda, Irlanda del Nord

Gruppo Playoff C: Scozia, Norvegia, Serbia, una fra Bulgaria/Israele/Ungheria/Romania*

Gruppo Playoff D: Georgia, Macedonia del Nord, Kosovo, Bielorussia

*le squadre verranno inserite tramite sorteggio

Le date dei playoff

22/11/2019: Sorteggio spareggi

26/03/2020: Semifinali spareggi

31/03/2020: Finali spareggi