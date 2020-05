Uefa eEuro 2020, l’Italia cerca il titolo europeo

Per i gol e le emozioni del campionato Europeo di calcio bisognerà aspettare l’estate 2021, data scelta per far disputare la competizione dopo il rinvio dettato dall’emergenza sanitaria. Per goderci invece lo spettacolo della fase finale di UEFA eEURO 2020, il primo Campionato Europeo virtuale che si giocherà su Pro Evolution Soccer della Konami su Playstation 4, servirà invece decisamente meno tempo, tanto che il conto alla rovescia è già iniziato. L’atto finale della competizione di disputerà infatti sabato 23 e domenica 24 maggio e tra le 16 finaliste dell’evento ci sarà anche l’Italia, che si è qualificata vincendo il proprio girone grazie ad un percorso brillante, fatto di otto vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. Una sintesi del Campionato Europeo andrà in onda dalle ore 14 alle 18 di lunedì 25 maggio su Sky Sport Football (canale 203 di Sky).

Mancini: "Faremo il tifo per voi, in bocca al lupo eNazionale"

A difendere i colori dell’Italia, che farà il suo esordio sabato 2 maggio alle 13.15 con la Danimarca, una delle tre avversarie del Gruppo B insieme a Serbia e Turchia, saranno Rosario ‘Npk_02’ Accurso, Nicola ‘nicaldan’ Lillo, Carmine ‘Naples17x’ Liuzzi e Alfonso ‘AlonsoGrayfox’ Mereu, i quattro eplayer che hanno vinto le selezioni organizzate dalla FIGC. E a dar loro una carica ulteriore è arrivato anche il messaggio di Roberto Mancini, Ct della Nazionale azzurra: “Un grande in bocca al lupo alla eNazionale, faremo il tifo per voi. Fatevi onore e Forza Italia!".

Regolamento, gironi e programma

!Le sfide del girone saranno al meglio delle due partite e, in caso di parità, si giocherà una terza gara, che sarà una continuazione del secondo match e si deciderà con il golden gol. Le prime due classificate di ogni girone si qualificheranno ai quarti di finale, da disputare come anche le semifinali al meglio delle tre partite, mentre la finale per assegnare il titolo sarà al meglio delle cinque", il regolamento della manifestazione riportato dal sito della FIGC.

I gironi della fase finale di UEFA eEURO 2020

Gruppo A: Spagna, Bosnia Erzegovina, Germania, Romania

Gruppo B: Danimarca, Turchia, Serbia, ITALIA

Gruppo C: Montenegro, Croazia, Olanda, Lussemburgo

Gruppo D: Austria, Grecia, Francia, Israele

Le gare del Gruppo B (23 maggio)