Fifa 20, calci d'angolo e rigori: i trucchi. VIDEO

I calci piazzati restano in primo piano: dopo aver analizzato da vicino le punizioni, nella puntata di oggi Mattia "Lonewolf92" Guarracino (videogiocatore della Sampdoria sei volte campione italiano di FIFA) spiega i metodi precisi per tirare i calci d'angolo e i rigori perfetti

Continuiamo a parlare di calci piazzati. Oggi è il turno dei calci d’angolo e dei rigori.

Per calciare gli angoli ci sono tre metodi: il cross, il passaggio al limite e il passaggio all'interno.

Il cross forte sul primo palo è un classico di FIFA, ma per farlo bisognerà selezionare dei giocatori bravi nel colpo di testa, perché dovranno anticipare il difensore e tentare la rete.

Attenzione perché il vostro avversario potrebbe spostare il portiere, ostacolando la riuscita del cross. È proprio in quei casi che si possono effettuare gli altri due schemi.

Per realizzare il passaggio al limite dovrete chiamare un secondo giocatore che poi appoggerà subito il pallone al compagno fuori dall'area. In questo momento avrete due chance: o calciare direttamente o costruire l’azione passando ad un giocatore all’interno dell’area.

Diversamente, se vorrete "passare per vie interne", dovrete sempre chiamare il secondo giocatore alla bandierina ma questa volta appoggerete il pallone al compagno che vi verrà incontro all’interno dell’area sul primo palo. In questo caso avrete varie possibilità , come quella del dribbling, l'appoggio fuori area o ancora internamente per poi arrivare alla conclusione.

Ora passiamo invece ai rigori. Quest'anno è davvero complesso, o meglio, non c'è il metodo infallibile. Per segnare bisognerà vincere la sfida di nervi con l'avversario e attuare qualche strategia. Le migliori sono quelle di mirare inizialmente da un lato per poi calciare dall’altro e quella di tirare il rigore in basso a destra, o sinistra, posizionando il cursore esattamente nel mezzo tra il palo e le gambe del difensore.

Altra tecnica utile è quella di cliccare nuovamente il tasto tiro nel momento dell’impatto con il pallone, come abbiamo visto nella scorsa puntata per le punizioni, così da realizzare un calcio di rigore perfetto.