Under 21, il calendario dell'Italia agli Europei

L'Italia è pronta a scendere in campo nella fase a gironi degli Europei Under 21. Gli azzurrini di Nicolato, inseriti nel gruppo B con Spagna, Repubblica Ceca e Slovenia, vanno a caccia di un titolo continentale che manca dal 2004. Le prime due classificate di ogni girone accedono alla fase a eliminazione diretta, in programma dal 31 maggio al 6 giugno

La Nazionale Under 21 è pronta ad esordire agli Europei 2021 di categoria. Dopo la qualificazione, gli azzurrini di Paolo Nicolato - a caccia di un titolo continentale che manca ormai dal 2004 - sono stati inseriti nel girone B insieme ai campioni in carica della Spagna, alla Repubblica Ceca e alla Slovenia. Il torneo, che si svolgerà in Ungheria e Slovenia, si disputerà in due parti: la fase a gironi, alla quale partecipano quattro gruppi da quattro squadre ciascuno, dal 24 al 31 marzo 2021, la fase a eliminazione diretta, alla quale accedono le prime due classificate di ogni girone, dal 31 maggio al 6 giugno 2021. L'Italia giocherà la prima gara della fase a gironi mercoledì 24 marzo, alle ore 18, a Celje (Slovenia) contro la Repubblica Ceca. Sabato 27 marzo, alle 21, il big match con la Spagna a Maribor (Slovenia), mentre martedì 30, sempre alle 21 e sempre a Maribor, la sfida ai padroni di casa della Slovenia.