Europei under 21: ai quarti Italia-Portogallo

Si è conclusa la fase a gironi dell'Europeo under 21 con le ultime quattro partite in programma, decisive per i gironi C e D. L'Italia ha conosciuto l'avversario che affronterà ai quarti di finale: sarà il Portogallo, che ha chiuso il proprio raggruppamento a punteggio pieno vincendo l'ultima gara con la Svizzera per 0-3 grazie alle reti di Diogo Queiros, Trincao e Chico Conceicao. A sorpresa va fuori l'Inghilterra, a cui non basta la vittoria per 1-2 contro la Croazia. È proprio la selezione croata a prevalere nonostante la sconfitta, strappando il pass per i quarti di finale dove affronterà la Spagna.

Nel girone C, invece, trionfa a punteggio pieno la Danimarca, che ha chiuso con una netta vittoria per 3-0 sulla Russia. Ora ai quarti di finale c'è la sfida contro la Germania. Avanti anche la Francia, che batte per 0-2 l'Islanda e ottiene la qualificazione, in attesa della prossima sfida contro l'Olanda. Ora appuntamento alla fase finale, che inizierà il 31 maggio con i quarti. Il 3 giugno sono in programma le semifinali, mentre il 6 giugno ci sarà la finalissima a Lubiana.