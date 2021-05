Buone notizie con vista sugli Europei per Zlatan Ibrahimovic . Il consulto medico di sabato mattina con il dottor Volker Musahl nel centro sportivo di Milanello ha dato infatti esiti positivi per le condizioni del ginocchio sinistro dell'attaccante svedese dopo l'infortunio rimediato domenica scorsa contro la Juventus. Musahl, chirurgo che aveva operato Ibra a maggio del 2017 dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio destro avvenuta quando indossava la maglia del Manchester United, ha escluso lesioni del crociato. L'attaccante non avrà quindi bisogno di un intervento. Dalla visita medica sono emersi solo problemi alla cartilagine, risolvibili nell'arco di tre settimane . Stop che non gli impedirà quindi di prendere parte agli Europei, che avranno il via venerdì 11 giugno.

Campionato finito in anticipo per Ibra

La stagione con il Milan - che deve ancora giocare due partite di campionato, contro Cagliari e Atalanta - è quindi finita in anticipo per lui ma Ibra sarà agli Europei con la sua Svezia. Per l'attaccante si tratterà di un ritorno nella manifestazione alla soglia dei 40 anni. Ibrahimovic era stato sostituito durante il match contro la Juventus a causa di un infortunio al ginocchio sinistro. Si era fatto male da solo, appoggiando male la gamba nel tentativo di controllare un pallone conteso a De Ligt in mezzo al campo e si era subito accasciato visibilmente dolorante. Dopo una terapia conservativa, sarà a disposizione della sua Nazionale. In tempo per gli Europei.