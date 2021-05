Joachim Löw ha annunciato la lista dei 26 calciatori convocati per la Germania per i prossimi Europei. La novità principale riguarda il ritorno in Nazionale di Thomas Müller e Mats Hummel dopo 2 anni e mezzo. Entrambi, infatti, non giocano con la Germania dalla gara di Nations League pareggiata contro l'Olanda per 2-2 il 19 ottobre del 2018. "Hanno fatto una grande stagione e in campo potranno darci una grossa mano", ha specificato lo stesso Löw. Confermata la convocazione del classe 2003 Musiala, che ha preferito la Nazionale tedesca rispetto all'Inghilterra e ha già esordito giocando pochi minuti nelle sfide di qualificazione ai Mondiali contro Islanda e Macedonia. Nella rosa della Germania c'è anche un rappresentante della Serie A, si tratta di Robin Gosens dell'Atalanta.