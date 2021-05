Esami per Sensi: elongazione all'adduttore

Il centrocampista dell'Inter ha svolto gli esami strumentali il giorno dopo il problema muscolare accusato nella sfida contro l'Udinese. Evidenziata un’elongazione all’adduttore pre-inserzionale lungo della coscia destra: le sue condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni, ma le condizioni non destano particolari preoccupazioni. Il giocatore sarà in Sardegna insieme agli altri convocati per il raduno pre-Europeo

