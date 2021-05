Meno di tre settimane al via degli Europei. Gli Azzurri di Mancini radunati in Sardegna, al Forte Village, in un clima che appare molto sereno e di vacanza concesso dal Ct prima del conto alla rovescia definitivo che porterà all'esordio dell'11 giugno a Roma contro la Turchia

Diciassette giorni al via degli Europei di calcio. Il contro alla rovescia è iniziato per le 24 nazionali partecipanti, compresa ovviamente l'Italia di Roberto Mancini. La selezione azzurra si è radunata al Forte Village Resort di Santa Margherita di Pula (CA) per iniziare la preparazione in vista dell'esordio del prossimo 11 giugno allo Stadio Olimpico di Roma contro la Turchia (Gruppo A). Ma che clima c'è tra gli Azzurri? A meno di tre settimane dal calcio d'inzio, e con una stagione di Serie A (e non solo) appena conclusa, il clima è molto rilassato ed è normale che nel gruppo non ci sia al momento la pressione che probabilmente salirà con il passare dei giorni.



Giorni di vacanza e relax, aspettando che "salgano i giri"

Mancini ha voluto regalare un momento vacanza al gruppo che al momento ha assoluta libertà e i giocatori lo vivono con le loro famiglie. Una vacanza, dunque, all'interno della quale s'inserisce fino a venerdì l'allenamento quotidiano delle 10.30. Dopo la parentesi sarda, l'Italia avrà due giorni di riposo per poi spostarsi prima a Roma e, ancora, a Coverciano. Qui avrà inizio la vera vigilia degli Europei.