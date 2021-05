Sarà battaglia nel girone B di Euro 2020 contro Belgio, Russia e Finlandia, spedizione che ammette le scelte definitive del Ct Kasper Hjulmand. C’è tanta Serie A nei 26 convocati della Danimarca, ben 7 'italiani' guidati da Christian Eriksen (Inter) e Simon Kjaer (Milan). Entrambi protagonisti nelle milanesi nonché centenari di presenze in Nazionale (rispettivamente 106 e 105), i due veterani trovano spazio nella lista ufficiale insieme ai vari Maehle (Atalanta) e Stryger Larsen (Udinese), ma è in attacco che i nomi a noi noti aumentano. Ecco i giovani Damsgaard (Sampdoria) e Skov Olsen (Bologna) oltre a Cornelius, appena retrocesso col Parma. Non mancano altri big della Danimarca come Schmeichel (Leicester), Hojbjerg (Tottenham) e Andreas Christiansen, destinato alla finale di Champions League col Chelsea. Fuori dai giochi invece vecchie conoscenze della Serie A come Schöne e Lerager oltre al monzese Gytkjaer, ma anche i talentuosi Sisto, Ingvartsen e Bruun Larsen.