Tifosi bocciano nuova maglia, Macedonia la ritira

Alla vigilia della prima partecipazione alla fase finale degli Europei , in Macedonia è scoppiato un caso sulle divise da gioco che verranno indossate dagli uomini di Angelovski. Venerdì, infatti, lo sponsor tecnico della nazionale macedone ha presentato i tre kit per la rassegna continentale. La novità principale è nel colore della prima maglia : dal rosso classico a un rosso scuro, simile alla vinotinto della nazionale venezuelana. Un cambio che non è stato ben accolto dai tifosi , tanto che la Federcalcio macedone ha annunciato il ritorno alle vecchie divise per gli Europei.

Questione di colore

Sul tema è dovuto intervenire il presidente della Federcalcio macedone, Muamed Sejdini, che in una nota ha spiegato che il colore della maglia "non è conforme ai requisiti della FFM". "Esprimo il mio sincero rammarico per le reazioni negative provocate dal colore della nuova maglia - scrive Sejdini - Come Federcalcio macedone abbiamo inviato una lettera alla Uefa chiedendo di giocare le partite degli Europei con le maglie attuali. Spero che capiscano la nostra richiesta. Con questa maglia abbiamo giocato gli Europei Under 21 nel 2017 e con la stessa abbiamo raggiunto una storia qualificazione a Euro 2020. Con questa maglia ci presenteremo agli Europei e non vediamo l'ora".