ROBERT PAGE (Galles)



Ci sarà lui sulla panchina dei Dragoni e non Ryan Giggs, allenatore "sospeso" in seguito alle accuse di violenza domestica emerse lo scorso novembre. Incarico ad interim per il classe 1974, già vice dell’ex Manchester United e in panchina nelle ultime 6 partite del Galles (4 vittorie e una sola sconfitta col Belgio). Ex difensore di scena in Inghilterra, qualche esperienza (Port Vale e Northampton Town) prima del biennio con l'U-21 gallese. Una bella vetrina per Page, opposto agli Azzurri il prossimo 20 giugno