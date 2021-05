4/12

ENZO BEARZOT - EURO 1980 - La fase finale si gioca in Italia e la Nazionale torna in un Europeo dopo la mancata qualificazione di 4 anni prima. Nei gironi di semifinale, l'Italia arriva alle spalle del Belgio per minor numero di reti segnate e deve accontentarsi della finale per il 3° posto contro la Cecoslovacchia che vince ai rigori dopo l'1-1 dei tempi regolamentari