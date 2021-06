Nel corso della conferenza di presentazione dell'Europeo di Sky Sport, il Ct azzurro dell'ultimo Europeo (2016) si è rivolto al collega così: "C'è grande speranza e fiducia in quello che stai facendo. Ti auguro di fare meglio di me a livello di risultato. In bocca al lupo anche al mio amico Lele Oriali, rendeteci orgogliosi di essere Azzurri"

EUROPEI SU SKY: LA GUIDA COMPLETA - ED ECCO LA NOVITA' PODCAST