Torna il premio 'Campanati', in corsa 18 arbitri

Quarta edizione per il riconoscimento intitolato al "Presidentissimo", in giuria anche SkySport. Il premio sarà consegnato in autunno in occasione di un impegno della Nazionale azzurra

Hanno garantito la regolarità delle competizioni nei lunghi mesi segnati dalla pandemia, tra tamponi, "bolle", videoriunioni ed echi di fischi (e parole) negli stadi vuoti. Ora gli arbitri, i 18 migliori scelti dalla Commissione Uefa guidata da Roberto Rosetti, sono pronti a scendere in campo per Euro2020, diventato causa Covid 2021. Senza contare Var, avar, assistenti e quarti ufficiali (tra i quali per la prima volta una donna, la francese Frappart). E con una grande competizione internazionale torna anche il Premio Giulio Campanati, il riconoscimento dedicato alla memoria del "Presidentissimo" che - come direttore di gara prima e come dirigente calcistico nazionale e internazionale poi – si è speso per accrescere e rinforzare il movimento arbitrale.

Il premio, istituito dall'Associazione “Amici di Giulio Campanati” insieme alla Sezione AIA di Milano e con il patrocinio della FIGC, è giunto alla sua la quarta edizione dopo quelle del 2014 e 2016, vinte da Nicola Rizzoli come miglior arbitro ai Mondiali in Brasile prima e poi agli ultimi Europei in Francia, e quella del 2018 vinta dall'argentino Nestor Pitana al termine dei Mondiali in Russia. In corsa gli arbitri di Euro2021, tra i quali l'italiano Daniele Orsato. A decretare il vincitore sarà una giuria di qualità formata da giornalisti, tra cui Lorenzo Fontani di SkySport, dirigenti sportivi, esponenti del mondo arbitrale e grandi arbitri del passato. Il premio come da tradizione verrà consegnato in autunno in occasione di un impegno della Nazionale azzurra.