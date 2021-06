10/16

UCRAINA-IRLANDA DEL NORD 1-0: l'Ucraina potrebbe essere un avversario ostico nel gruppo C per Austria, Olanda e Macedonia del Nord. La nazionale di Shevchenko ha affrontato in amichevole l'Irlanda del Nord non qualificata a questa edizione degli Europei

L'età media delle Nazionali agli Europei