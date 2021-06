L'esterno campione d'Europa con il Chelsea ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del test amichevole contro la Repubblica Ceca: "Essere agli Europei è per me un obiettivo realizzato, abbiamo costruito una mentalità vincente". Tema mercato e ritorno in Italia (piace all'Inter): "Se ne parla da tanto tempo ma adesso mi interessa il presente"

Campione d'Europa col Chelsea. Ora l'obiettivo di diventarlo anche con la Nazionale italiana. Nella conferenza stampa della vigilia dell'ultimo test amichevole pre Europei contro la Repubblica Ceca (venerdì 4 giugno ore 20.45) - oltre al Ct Mancini - c'era anche l'esterno del Chelsea. Che sogna la doppietta: "Gli ultimi sono stati giorni bellissimi per me - ha detto lui -, la settimana scorsa stavo pensavo alla finale di Champions e alla convocazione della Nazionale. Immaginavo la felicità che avrei potuto provare se entrambe le cose fossero andate bene. Ed è successo. Essere agli Europei è per me un obiettivo realizzato, erano anni che lavoravo per essere qui. Ora serve impegnarsi e concentrasi".