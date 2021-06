2/26

L’analisi del Cies ha considerato il livello sportivo medio dei club in cui giocano i calciatori selezionati dalle diverse nazionali. Il dato viene intrecciato con il numero medio di minuti giocati in campionato dai giocatori delle 24 squadre qualificate, dal 1° settembre 2020, in modo da ottenere un coefficiente, in base al quale è stata stilata la classifica.



Scopriamo tutte le posizioni, dalla 24.a fino al podio