Alexander-Arnold non ce la fa: salterà gli Europei

Grave perdita per l'Inghilterra, che agli Europei non potrà contare su Trent Alexander-Arnold. L'esterno del Liverpool si è fermato nel corso dell'amichevole contro l'Austria a causa di un problema alla coscia e, in seguito agli esami strumentali svolti, ha lasciato il ritiro della Nazionale. Southgate perde quindi una pedina importante per la sua Inghilterra, con il forfait del classe 1998 che è stato ufficializzato dalla Federazione sul proprio sito ufficiale: "Il giocatore del Liverpool ha subito un infortunio alla coscia nelle fasi finali della vittoria per 1-0 di mercoledì contro l'Austria a Middlesbrough. Un test effettuato giovedì ha confermato che il 22enne non sarà in grado di giocare nel prossimo torneo, quindi è stato escluso dalla squadra inglese per tornare al suo club per la riabilitazione", si legge sul comunicato.