DANIMARCA

De Rod-Hvide (i Biancorossi)

(i Biancorossi) Danish Dynamite

Il primo appellativo è legato alla, detta, costituita da una croce bianca su sfondo rosso: è fonte d’ispirazione sia per la divisa che per il soprannome della squadra. Più curioso il secondo nomignolo, dettato dalGunnar 'Nu' Hansen che a Euro ’84 cantava nel ritornello: "We are red, we are white, we are Danish Dynamite"