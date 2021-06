6/15 ©Ansa

EURO 2000, MAGLIA DA TRASFERTA - E la maglia bianca? L'Italia non scese mai in campo con la seconda maglia agli Europei prima degli Europei del 2000 dove fece il suo debutto... direttamente in finale! Divisa molto semplice, a girocollo, caratterizzata da un bianco prevalente e dal colore azzurro,tendente al blu, utilizzato per numeri e loghi. Una casacca utilizzata in una partita dall'epilogo amarissimo per la nostra Nazionale