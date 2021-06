Europei girone per giro: quello che c'è da sapere

11/24 ©IPA/Fotogramma

Girone C - Macedonia del Nord: Alla sua prima apparizione in un grande torneo per Nazionali, la Macedonia del Nord ha avuto la fortuna di essere stata sorteggiata in un girone non proibitivo e può sperare in una qualificazione agli ottavi, magari come migliore terza. Tra quelle del girone C, la squadra balcanica sembra la più organizzata ma per colmare il gap tecnico con gli avversari sarà necessario anche un Europeo leggendario delle due stelle, Pandev ed Elmas. Sognare, come si dice, non costa nulla.